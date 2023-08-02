95047

INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, LUNGHISSIME CODE

02 agosto 2023 15:44
FLASH

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 02 Agosto 2023 intorno alle ore 15.00 sulla tangenziale di Catania.

Il sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo Misterbianco in direzione Messina.

Ad essere coinvolti secondo le prime informazioni più mezzi.

Sul posto stanno operando i soccorsi.

Non sono note al momento la gravità delle ferite riportate dalle persone coinvolte nel sinistro.

Invece il traffico sta subendo notevoli rallentamenti con lunghissime code che iniziano nei pressi dello svincolo Zona industriale

