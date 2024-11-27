95047

Incidente sulla tangenziale di Catania nei pressi di Misterbianco: traffico in tilt

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente sulla tangenziale di Catania, nei pressi dello svincolo per Misterbianco, in direzione Messina. Al momento i dettagli sull'accaduto sono ancora scar...

27 novembre 2024 16:07
News
Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente sulla tangenziale di Catania, nei pressi dello svincolo per Misterbianco, in direzione Messina.

Al momento i dettagli sull’accaduto sono ancora scarsi, ma sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza.

L’incidente sta causando notevoli disagi alla circolazione, con lunghe code che iniziano dallo svincolo dell’Asse dei Servizi.

Le ripercussioni sul traffico si stanno estendendo anche alla superstrada 121, dove si registrano rallentamenti significativi.

Gli automobilisti sono invitati a prestare la massima attenzione e, ove possibile, a valutare percorsi alternativi per evitare di rimanere bloccati nel traffico.

