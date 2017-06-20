95047

INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA RALLENTAMENTI

20 giugno 2017 09:14
Incidente stamattina sulla tangenziale Catania Siracusa, direzione Siracusa, coinvolte tre auto, fortunatamente abbiamo notizie solo di lievi ferite, Sul posto una pattuglia della polizia, Rallentamenti interessano il traffico veicolare

Un altro incidente ci viene segnalato sulla tangenziale altezza ANAS con traffico rallentato in entrambi sensi di marcia

