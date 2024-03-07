INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA: TRAFFICO BLOCCATO CON CODA DI CIRCA 5 KM

Una mattinata di traffico intenso si è trasformata in un caos totale sulla Tangenziale di Catania, in direzione Siracusa, a causa di un incidente che ha coinvolto più autovetture.Lo scontro si è verif...

Una mattinata di traffico intenso si è trasformata in un caos totale sulla Tangenziale di Catania, in direzione Siracusa, a causa di un incidente che ha coinvolto più autovetture.

Lo scontro si è verificato poco dopo lo svincolo di San Giorgio e ha provocato gravi disagi alla circolazione.

L’incidente, avvenuto intorno alle ore 08:00, con le auto che sono rimaste immobilizzate al centro della carreggiata, ostruendo completamente il passaggio e bloccando il flusso di veicoli.

Al momento, le cause dell’incidente non sono ancora chiare e sono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

I soccorsi sono immediatamente intervenuti sulla scena dell’incidente. Fortunatamente, sembra che le persone coinvolte non abbiano riportato gravi conseguenze fisiche.

Nonostante l’assenza di gravi feriti, la situazione ha creato notevoli problemi per chi stava percorrendo la Tangenziale in quel momento.

Le code si sono rapidamente formate, raggiungendo una lunghezza di circa 5 chilometri. Gli automobilisti hanno dovuto armarsi di pazienza mentre le autorità lavoravano per sgomberare la carreggiata e ripristinare la circolazione.