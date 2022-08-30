INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, TRAFFICO CONGESTIONATO IN DIREZIONE MESSINA
Incidente stradale nella giornata di oggi, 30 Agosto 2022 , sulla Tangenziale di Catania e traffico congestionato in direzione Messina.
A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un mezzo pesante e una Fiat 550, quest'ultima ha finito la sua corsa in senso contrario di marcia.
Il sinistro si è verificato tra lo svincolo San Giovanni Galermo e Gravina di Catania.
Sconosciute al momento le condizioni delle persone rimasti coinvolti nel sinistro
Sul posto presenti i soccorsi
Traffico congestionato con code di circa 6 km, s
i consigliano percorsi alternativi.