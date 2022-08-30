95047

INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, TRAFFICO CONGESTIONATO IN DIREZIONE MESSINA

Incidente stradale nella giornata di oggi, 30 Agosto 2022 , sulla Tangenziale di Catania e traffico congestionato in direzione Messina.A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un mezzo...

30 agosto 2022 10:09
Incidente stradale nella giornata di oggi, 30 Agosto 2022 , sulla Tangenziale di Catania e traffico congestionato in direzione Messina.

A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un mezzo pesante e una Fiat 550, quest'ultima ha finito la sua corsa in senso contrario di marcia.

Il sinistro si è verificato  tra lo svincolo  San Giovanni Galermo e Gravina di Catania.

Sconosciute al momento le condizioni delle persone rimasti coinvolti nel sinistro

Sul posto presenti i soccorsi

Traffico congestionato con code di circa 6 km, s

 

i consigliano percorsi alternativi.

