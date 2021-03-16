INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA , TRAFFICO CONGESTIONATO
A cura di Redazione
16 marzo 2021 08:31
Lunghissime code sono segnalate questa mattina sulla Tangenziale di Catania in direzione Siracusa, a causa di un tamponamento che ha coinvolto tre autovetture all'altezza dello svincolo di Misterbianco.
Fortunatamente non si registrano, secondo le prime info, feriti gravi, ma gravi disagi per la viabilità con lunghissima coda che arriva nei pressi svincolo San Giovanni Galermo.