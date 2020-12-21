95047

INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, TRAFFICO IN TILT DIREZIONE MISTERBIANCO

FLASHIncidente e lunghe code in tangenziale di Catania.Il sinistro si è verificato intorno alle ore 11 nei pressi dello svincolo Misterbianco in direzione Siracusa.Per cause non ancora note, si è veri...

21 dicembre 2020 11:47
FLASH

Incidente e lunghe code in tangenziale di Catania.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 11 nei pressi dello svincolo Misterbianco in direzione Siracusa.
Per cause non ancora note, si è verificato un violento sconto che ha coinvolto due autovetture una Ford ed Fiat Panda, in quest'ultima a casa dell'impatto sono esplosi gli airbag.
Fortunatamente non ci dovrebbero essere feriti gravi, sul posto i soccorsi e la Polizia per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.
Al momento traffico congestionato nel tratto interessato dal sinistro.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

