INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, TRAFFICO IN TILT DIREZIONE MISTERBIANCO
Incidente e lunghe code in tangenziale di Catania.
Il sinistro si è verificato intorno alle ore 11 nei pressi dello svincolo Misterbianco in direzione Siracusa.
Per cause non ancora note, si è verificato un violento sconto che ha coinvolto due autovetture una Ford ed Fiat Panda, in quest'ultima a casa dell'impatto sono esplosi gli airbag.
Fortunatamente non ci dovrebbero essere feriti gravi, sul posto i soccorsi e la Polizia per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.
Al momento traffico congestionato nel tratto interessato dal sinistro.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO