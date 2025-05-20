INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA: TRAFFICO IN TILT E RIPERCUSSIONI PURE SULLA SS121

Un incidente si è verificato nella mattinata di oggi sulla Tangenziale di Catania, subito dopo lo svincolo di Misterbianco in direzione Siracusa. Per cause ancora in fase di accertamento, si è verific...

Un incidente si è verificato nella mattinata di oggi sulla Tangenziale di Catania, subito dopo lo svincolo di Misterbianco in direzione Siracusa.

Per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto più veicoli.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ripristinare la viabilità.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non si registrano feriti gravi.

Le conseguenze sul traffico, però, sono pesanti: si segnalano lunghe code sulla tangenziale a partire dallo svincolo di San Giovanni Galermo.

Disagi anche sulla SS121, dove le code iniziano nei pressi dello svincolo di Misterbianco, in entrata verso la tangenziale.

Le autorità invitano gli automobilisti a prestare attenzione e, se possibile, a percorrere itinerari alternativi.