INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA: TRAFFICO PARALIZZATO, CODE CHILOMETRICHE

Catania, 12 settembre 2024 – Questa mattina, si è verificato un incidente sulla tangenziale di Catania, nei pressi dello svincolo di San Giovanni Galermo, in direzione Misterbianco.

Il sinistro ha coinvolto una Mercedes Classe A e un fuoristrada, in un tamponamento le cui cause sono ancora da accertare.

Fortunatamente, le prime informazioni indicano che non ci sono gravi conseguenze per le persone coinvolte nell'incidente.

Tuttavia, l'evento ha avuto ripercussioni significative sul traffico della tangenziale, provocando forti disagi per gli automobilisti. La coda in direzione Misterbianco si è estesa per diversi chilometri, partendo già dai caselli autostradali.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per gestire la situazione e regolare il traffico. Si attendono ulteriori aggiornamenti per comprendere le dinamiche esatte dell'incidente e il tempo necessario per ripristinare la normale viabilità.

Si consiglia agli automobilisti di evitare, se possibile, la zona e di scegliere percorsi alternativi.