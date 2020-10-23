INCIDENTE SULLA TANGENZIALE IN DIREZIONE SIRACUSA , CODE

FLASHIncidente stradale intorno alle ore 15.40 sulla tangenziale di Catania.Ad essere coinvolti una moto ed un autovettura.Ad avere la peggio secondo le prime informazioni il centauro che in seguito a...

Incidente stradale intorno alle ore 15.40 sulla tangenziale di Catania.

Ad essere coinvolti una moto ed un autovettura.

Ad avere la peggio secondo le prime informazioni il centauro che in seguito all'impatto è scivolato a terra, immediatamente è stato soccorso e trasportato in ospedale per le cure del caso.

Sul posto due ambulanze e la Polizia stradale per effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

Al momento lunghe code, con la fila che inizia nei pressi dello svincolo San Giovanni Galermo

Ripercussioni sul traffico pure in viale del commerciale nello svincolo immissione sulla tangenziale