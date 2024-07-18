95047

INCIDENTE SULLA TANGENZIALE, LUNGHE CODE DISAGI PURE SULLA SS121

Incidente stradale questa mattina 18 luglio 2024 sulla Tangenziale di Catania.Per cause al momento non note un autovettura è andata a sbattere violentemente contro il guardrail.Il sinistro si è verifi...

A cura di Redazione Redazione
18 luglio 2024 08:05
News
Incidente stradale questa mattina 18 luglio 2024 sulla Tangenziale di Catania.

Per cause al momento non note un autovettura è andata a sbattere violentemente contro il guardrail.

Il sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo San Giorgio in direzione Siracusa

Non sarebbero coinvolti oltre mezzi , fortunatamente non avrebbero riportato gravi conseguenze le persone coinvolte nel sinistro.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori, le forze dell’ordine e gli operai dell’ANAS.

Il traffico sta subendo notevoli rallentamenti che stanno coinvolgendo pure la ss121

