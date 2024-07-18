INCIDENTE SULLA TANGENZIALE, LUNGHE CODE DISAGI PURE SULLA SS121
Incidente stradale questa mattina 18 luglio 2024 sulla Tangenziale di Catania.
Per cause al momento non note un autovettura è andata a sbattere violentemente contro il guardrail.
Il sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo San Giorgio in direzione Siracusa
Non sarebbero coinvolti oltre mezzi , fortunatamente non avrebbero riportato gravi conseguenze le persone coinvolte nel sinistro.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori, le forze dell’ordine e gli operai dell’ANAS.
Il traffico sta subendo notevoli rallentamenti che stanno coinvolgendo pure la ss121