INCIDENTE SULLA TANGENZIALE NEI PRESSI SVINCOLO MISTERBIANCO, LUNGHISSIME CODE
Un incidente stradale, si è verificato intorno alle 6.30 di oggi , 18 gwnnaio 2024 lungo la tangenziale di Catania.Il tamponamento che ha coinvolto più autovetture si è verificato in direzione Siracus...
A cura di Redazione
18 gennaio 2024 07:38
Un incidente stradale, si è verificato intorno alle 6.30 di oggi , 18 gwnnaio 2024 lungo la tangenziale di Catania.
Il tamponamento che ha coinvolto più autovetture si è verificato in direzione Siracusa, all'altezza dello svincolo di Misterbianco.
Fortunatamente secondo le prime informazioni non ci sarebbero gravi conseguenze per le persone coinvolte invece si registrano forti disagi per chi sta è deve percorrere la tangenziale , al momento lunghissime code code di circa 5 km che parte dello svincolo autostradale.