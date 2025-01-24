Incidente sulla Tangenziale Ovest di Catania: chiuso il tratto tra gli svincoli di Catania Nord in direzione Messina

A causa di un incidente autonomo che ha portato al ribaltamento di un mezzo pesante, è al momento chiusa al traffico la Tangenziale Ovest di Catania, tra i km 15,800 e 15,700, in direzione Messina ed...

A causa di un incidente autonomo che ha portato al ribaltamento di un mezzo pesante, è al momento chiusa al traffico la Tangenziale Ovest di Catania, tra i km 15,800 e 15,700, in direzione Messina ed in corrispondenza dello svincolo di Catania Nord decrescente.

Sono state istituite temporanee deviazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

