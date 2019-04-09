95047

INCIDENTE SULLA TANGENZIALE, SCONTRO TRA AUTO E MOTO: UN FERITO GRAVE

09 aprile 2019 15:12
+++FLASH NEWS+++

Incidente sulla tangenziale ovest di Catania e traffico in tilt nei pressi della rotonda "ikea"

L'incidente ha coinvolto un’autovettura una Alfa Romeo Mito e una moto BMW, il cui conducente è rimasto gravemente ferito.

Sul posto l'elisoccorso.

Il traffico sulla tangenziale ovest di catania è provvisoriamente bloccato in direzione Messina all'altezza dello svincolo di Misterbianco.

Sul posto la Polstrada e il personale dell'Anas, presente sul posto per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

IN AGGIORNAMENTO

 

