INCIDENTE SULLA TANGENZIALE, TRAFFICO BLOCCATO. RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO ANCHE SULLA SS121
Questa mattina, 15 Gennaio 2024 , un incidente stradale e lo svolgimento dei lavori stradali ha gettato nel caos il traffico sulla tangenziale di Catania, causando lunghe code e gravi ripercussioni sul sistema viario della zona.
L’incidente si è verificato nei pressi dello svincolo asse dei servizi
Fortunatamente, le prime informazioni indicano che non ci sono gravi conseguenze per le persone coinvolte nell’incidente, ma il traffico ne è notevolmente influenzato.
Sebbene non ci siano state gravi conseguenze per le persone coinvolte nell’incidente, l’incidente ha causato un’enorme congestione del traffico.
Le lunghe code si sono propagate dalla tangenziale di Catania fino alla superstrada SS 121.
I rallentamenti iniziano nei pressi dello svincolo Piano Tavola, in direzione Catania e stanno causando notevoli ritardi per coloro che cercavano di attraversare quest’area cruciale.