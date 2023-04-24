Incidente sulla tangenziale , uscita obbligatoria San Giorgio in direzione Siracusa

Stamani, poco dopo le 10,00, la squadra del Distaccamento Sud del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania è intervenuta sulla tangenziale di Catania, in direzione Siracusa ed in prossimità...

Stamani, poco dopo le 10,00, la squadra del Distaccamento Sud del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania è intervenuta sulla tangenziale di Catania, in direzione Siracusa ed in prossimità dello svincolo per San Giorgio, per un incidente stradale.

L'incidente ha coinvolto un autoarticolato che trasportava materiale di risulta e l'automezzo di una ditta che stava facendo lavori di manutenzione lungo il ciglio stradale.

Nell'impatto l’autista del mezzo pesante è rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato in ospedale dal personale sanitario del Servizio 118 intervenuto sul posto.

I vigili del fuoco intervenuti hanno messo in sicurezza gli automezzi ed il sito e atteso che giungesse sul posto un'autogru dell’ANAS per la rimozione dei mezzi ed il ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto di strada che risulta ancora chiuso al traffico veicolare.

Sul posto è intervenuto personale della Polizia Stradale e dell'ANAS per gli adempimenti di competenza.