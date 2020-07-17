INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, LUNGHE CODE DIREZIONE MISTERBIANCO
A cura di Redazione
17 luglio 2020 10:32
FLASH
Incidente questa mattina sulla tangenziale di Catania con forte ripercussioni sul traffico.
Il sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo San Giorgio in direzione Misterbianco, ad essere coinvolti un furgone ed un autovettura.
Sul posto i soccorsi, la Polizia stradale.
Al momento non si conosce le condizioni dei feriti e le generalità
Forte ripercussioni sul traffico con lunghe code a partire dallo svincolo zone industriale