INCIDENTE SULL'A18, 41ENNE IN GRAVISSIME CONDIZIONI

Gravissimo incidente questa mattina sulla A18 nei pressi dello svincolo per Acireale, il più grave di questi si trova all’Ospedale Cannizzaro di Catania.Si tratta di un 41enne residente a San Gregorio...

Gravissimo incidente questa mattina sulla A18 nei pressi dello svincolo per Acireale, il più grave di questi si trova all’Ospedale Cannizzaro di Catania.

Si tratta di un 41enne residente a San Gregorio che subito dopo l’incidente è stato trasportato al in elicottero al Pronto Soccorsa con un gravissimo politrauma agli arti inferiori. La vittima è stata subito portata in sala operatoria per un intervento d’urgenza.

L’incidente ha provocato anche un altro ferito si tratta di un anziano, arrivato al pronto soccorso con codice giallo, esso ha riportato alcune escoriazioni e non corre pericolo di vita.

Un terzo ferito è invece stato trasportato dal 118 all'ospedale di Acireale, in codice giallo.