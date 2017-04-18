INCIDENTE SULL'A18 CATANIA MESSINA GRAVE MAMMA E FIGLIA

L'incidente è avvenuto nel tratto compreso tra lo svincolo Fiumefreddo e svincolo Acireale al km. 61 direzione Catania,L'Opel Corsa su cui viaggiava l'intera famiglia, madre, padre e due figli, si è s...

A cura di Redazione 18 aprile 2017 13:29

Condividi