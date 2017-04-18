95047

INCIDENTE SULL'A18 CATANIA MESSINA GRAVE MAMMA E FIGLIA

L'incidente è avvenuto nel tratto compreso tra lo svincolo Fiumefreddo e svincolo Acireale al km. 61 direzione Catania,L'Opel Corsa su cui viaggiava l'intera famiglia, madre, padre e due figli, si è s...

A cura di Redazione Redazione
18 aprile 2017 13:29
INCIDENTE SULL'A18 CATANIA MESSINA GRAVE MAMMA E FIGLIA
L'incidente è avvenuto nel tratto compreso tra lo svincolo Fiumefreddo e svincolo Acireale al km. 61 direzione Catania,

L'Opel Corsa su cui viaggiava l'intera famiglia, madre, padre e due figli, si è schiantata contro il guardrail per cause ancora al vaglio della polizia stradale che ieri è intervenuta sul posto.

Dopo gli accertamenti al Trauma Center madre e figlia sono state ricoverate in Neurochirurgia per delle fratture cervicali e nei prossimi giorni dovranno essere operate dall'equipe del Cannizzaro. La prognosi non è stata ancora sciolta

