INCIDENTE SULL'A18 CATANIA MESSINA GRAVE MAMMA E FIGLIA
L'incidente è avvenuto nel tratto compreso tra lo svincolo Fiumefreddo e svincolo Acireale al km. 61 direzione Catania,
L'Opel Corsa su cui viaggiava l'intera famiglia, madre, padre e due figli, si è schiantata contro il guardrail per cause ancora al vaglio della polizia stradale che ieri è intervenuta sul posto.
Dopo gli accertamenti al Trauma Center madre e figlia sono state ricoverate in Neurochirurgia per delle fratture cervicali e nei prossimi giorni dovranno essere operate dall'equipe del Cannizzaro. La prognosi non è stata ancora sciolta