INCIDENTE SULL’A18 MESSINA-CATANIA, FERITI 5 GIOVANI DI SANTA MARIA DI LICODIA

I 5 giovani ragazzi coinvolti nell'incidente di stamane sull'autostrada A18 nei pressi di Caltabiano, sono di Santa Maria di Licodia.

I cinque a bordo di una BMW 320, sono rimasti alcuni minuti bloccati all'interno del mezzo e nell'impatto non hanno fortunatamente riportato gravi ferite: poco dopo sono stati soccorsi dai sanitari delle ambulanze del 118 e trasportati all'ospedale per le cure del caso.

(video Facebook/Giovanni Lotà)

Il traffico ha subito forti rallentamenti in entrambe le direzioni.

Intorno alle ore 11.00 di oggi la squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento Riposto , insieme ai colleghi di Messina sono intervenuti per un incidente stradale sulla A/18 CT/ME al km 46,600 in Direz. ME.

Stando alle prime ricostruzioni, due autovetture hanno avuto un contatto ed una delle due, una Bmw, è finita nella corsia opposta in direzione CT.

Sull'altra un nucleo famigliare che è rimasto illeso.

Al momento non si conoscono le condizioni dei feriti.

Sul posto sono intervenute la Polizia Stradale e l'Anas.

Lunghe code e traffico congestionato nel tratto interessato dall'incidente.