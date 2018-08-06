INCIDENTE SULL'A18 NEI PRESSI DELLO SVINCOLO ACIREALE, TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO
incidente, a18, catania, auto ribaltata
A cura di Redazione
06 agosto 2018 09:29
FLASH
Incidente pochi minuti fa sull'autostrada A18 nel tratto compreso tra Svincolo Acireale (Km. 69) e Barriera Di Catania (Km. 75,6) in direzione Catania
Secondo le prime informazioni l’incidente avrebbe coinvolto due auto, una delle quali nell'impatto si è ribaltata.
Sul posto i soccorsi
Sul tratto si sono rapidamente formati code e rallentamenti
IN AGGIORNAMENTO