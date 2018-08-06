95047

INCIDENTE SULL'A18 NEI PRESSI DELLO SVINCOLO ACIREALE, TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO

06 agosto 2018 09:29
Incidente pochi minuti fa sull'autostrada A18 nel tratto compreso tra Svincolo Acireale (Km. 69) e Barriera Di Catania (Km. 75,6) in direzione Catania

Secondo le prime informazioni l’incidente avrebbe coinvolto due auto, una delle quali nell'impatto si è ribaltata.

Sul posto i soccorsi

Sul tratto si sono rapidamente formati code e rallentamenti

IN AGGIORNAMENTO

