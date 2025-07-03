INCIDENTE SULL’A18 TRA GIARRE E FIUMEFREDDO: CAMION CARICO DI GASOLIO SI SCONTRA CON UN’AUTO, FERITO IL CONDUCENTE

Un incidente stradale ha interessato questa mattina il tratto dell’autostrada A18 tra gli svincoli di Giarre e Fiumefreddo, coinvolgendo un mezzo pesante che trasportava gasolio e un’autovettura. L’al...

Un incidente stradale ha interessato questa mattina il tratto dell’autostrada A18 tra gli svincoli di Giarre e Fiumefreddo, coinvolgendo un mezzo pesante che trasportava gasolio e un’autovettura. L’allarme è scattato intorno alle ore 10:30, quando i Vigili del Fuoco del distaccamento di Riposto, appartenenti al Comando Provinciale di Catania, sono intervenuti sul posto per mettere in sicurezza l’area.

Lo scontro ha causato il ferimento lieve del conducente del camion, immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasferito all’ospedale di Giarre per accertamenti. I vigili del fuoco, consapevoli del rischio legato al carico infiammabile della cisterna, hanno operato tempestivamente per prevenire fuoriuscite o incendi, garantendo la sicurezza di tutti gli operatori presenti.

L’autostrada è rimasta aperta ma con circolazione ridotta a una sola corsia, per consentire le operazioni di rimozione del mezzo pesante e il travaso del carburante da parte di un’apposita squadra tecnica, giunta con un’autogru e un mezzo specializzato.

Presenti sul luogo anche gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi dell’incidente e la gestione del traffico, oltre al personale sanitario per l’assistenza ai coinvolti.