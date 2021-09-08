INCIDENTE SULL'A19. AUTOARTICOLATO ESCE DI STRADA E PRENDE FUOCO, DUE FERITI

Nel primo pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Enna sono intervenuti sulla A 19, nei pressi dello svincolo di Agira per un incidente stradale.Un autoarticolato che trasport...

Nel primo pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Enna sono intervenuti sulla A 19, nei pressi dello svincolo di Agira per un incidente stradale.

Un autoarticolato che trasportava una gru edile per cause ancora da accertare é uscita fuori strada terminando la propria corsa nello spartitraffico.

Nel sinistro la cabina ha preso a fuoco ed é stata totalmente distrutta dalle fiamme. I due occupanti, lievemente feriti, sono stati trasportati presso l' ospedale Umberto I di Enna. S

ul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche il 118, la polstrada e l ANAS