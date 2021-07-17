INCIDENTE SULL'A20 MESSINA-PALERMO. AUTO GIÙ DAL VIADOTTO, ILLESO IL CONDUCENTE
I vigili del fuoco del presidio fisso del cas Boccetta (consorzio autostrada siciliane) del comando provinciale di Messina, sono intervenuti oggi intorno alle ore 12 per un incidente sulla autostrada Messina-Palermo. +
Un SUV in transito sulla corsia di marcia direzione Palermo, subito dopo l’area di servizio di Villafranca Tirrena (Me), è uscito fuori dalla sede stradale, per cause ancora da definire, andando a finire sulla campagna sottostante.
La squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta con Autopompa serbatoio e autobotte pompa.
Fortunatamente il conducente, che era di rientro da Roma, unica persona a bordo della vettura, è rimasto illeso.