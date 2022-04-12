INCIDENTE SULL'A29 A CINISI, L'AUTO FINISCE SUL GUARD RAIL: UN MORTO E TRE FERITI

Gravissimo incidente mortale a Cinisi. Gravissimo il bilancio di una persona è morta e tre feriti.Sull’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo” il traffico è provvisoriamente bloccato, all’altezza...

Sull’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo” il traffico è provvisoriamente bloccato, all’altezza dello svincolo di Cinisi, per un incidente avvenuto al km 17,600.

Un uomo è morto e un altro è ferito in modo grave e sta per essere trasportato all’ospedale Civico.

Per cause in corso di accertamento, un’autovettura che viaggiava in direzione Palermo ha impattato autonomamente e, nel sinistro, una persona ha perso la vita e tre persone sono rimaste ferite.

Il traffico è provvisoriamente bloccato in entrambe le direzioni per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso. Sul posto sono presenti le squadre di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.