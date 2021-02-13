INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA A-18, UN’AUTO SI RIBALTA

I Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti intorno alle 11.45 per un incidente autonomo in autostrada all’interno della galleria Santa Chiara a Roccalumera (ME). La vettura transitava...

Le 2 squadre del presidio fisso del CAS di Roccalumera e del Distaccamento di Letojanni sono prontamente intervenute con 2 autopompe serbatoio attrezzate per questo tipo di interventi e 2 pick-up con modulo antincendio. Lo sventurato, fortunatamente con lievi ferite, è stato affidato al personale medico del 118. Sul posto anche la polizia stradale e la squadra lavori del consorzio autostrade siciliane (CAS) per il ripristino della rete. Dopo aver messo in sicurezza e bonificato l’area dello scenario i Vigili del fuoco hanno fatto rientro nelle proprie sedi