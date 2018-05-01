INCIDENTE SULL'AUTOSTRADA A19, PALERMO CATANIA, 2 FERITI - AGGIORNAMENTO
AGGIORNAMENTO ORE 19.30
Secondo le prime informazioni , per fortuna non sono gravi i feriti dell'incidente avventuro intorno alle ore 17.30 sull'autostrada A19 Palermo - Catania.
Una Fiat Punto, per cause ancora da accertare, si è ribaltata a circa 6 km prima dell'area servizio Gelso Bianco in direzione Catania.
Sul posto i soccorritori del 118 la polizia stradale ed i Vigili del Fuoco.
SI segnalano forte rallentamenti del traffico in direzione del capoluogo etneo
IN AGGIORNAMENTO
Grave incidente, circa un'ora fa, sull'autostrada A19 Palermo - Catania
L'incidente è avvenuto a circa 6 km prima dell'area servizio Gelso Bianco in direzione Catania.
Sul posto i mezzi di soccorso
IN AGGIORNAMENTO