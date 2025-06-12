INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA CATANIA-MESSINA: LUNGHISSIME CODE SOTTO IL CALDO TORRIDO
Un grave incidente stradale si è verificato oggi sull’autostrada A18 Catania-Messina, subito dopo i caselli autostradali in direzione Messina. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, prontamente intervenuta sul posto, due autovetture si sono scontrate in modo violento.
Una delle auto ha terminato la sua corsa in testacoda, bloccando parzialmente la carreggiata.
Fortunatamente, secondo le prime informazioni fornite dai soccorritori, nessuno degli occupanti delle vetture avrebbe riportato gravi conseguenze.
I feriti sono stati assistiti dal personale sanitario giunto sul posto con ambulanze.
Pesanti, invece, le ripercussioni sul traffico: in questa giornata di caldo intenso, con temperature che sfiorano i 38 gradi, si segnalano lunghe code e rallentamenti.
La fila di veicoli ha già raggiunto lo svincolo di San Giovanni Galermo, creando disagi per gli automobilisti in viaggio verso la riviera ionica.
Si raccomanda prudenza e, se possibile, di evitare il tratto interessato fino al completo ripristino della viabilità.