INCIDENTE SULL'AUTOSTRADA MESSINA-CATANIA: FURGONE SI RIBALTA NEI PRESSI DI ACIREALE

Un furgone secondo le primissime informazioni con a bordo più persone si è ribaltato oggi, 20 maggio 2024, intorno alle 14.30 sull'autostrada A18 Messina-Catania, nei pressi dello svincolo di Acireale, in direzione Catania.

Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio da parte delle autorità.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del mezzo.

Al momento non si hanno dettagli sulla gravità delle ferite riportate dalle persone coinvolte nel sinistro.

L'incidente sta provocando forti disagi al traffico, con lunghe code nel tratto interessato.

Si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione e di seguire le indicazioni della Polizia Stradale.

Aggiornamenti sull'incidente saranno forniti non appena disponibili