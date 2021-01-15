95047

INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA PALERMO CATANIA, UN MORTO E SEI FERITI

15 gennaio 2021 21:33
Un morto e sei feriti. E’ il tragico bilancio di un incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di oggi sulla A19 la Palermo Catania, in direzione Palermo tra gli svincoli di Altavilla Milicia e Casteldaccia. .

A scontrarsi per cause in via d'accertamento un camion e un furgone. La persona deceduta è stata soccorsa dal 118 e trasportata d’urgenza in ospedale, dove purtroppo è morta. In ospedale sono stati trasferiti anche gli altri feriti per le cure sanitarie del caso, al momento sconosciute le prognosi.

L’autostrada è stata chiusa nel tratto interessato per favorire le operazioni di soccorso.

 

