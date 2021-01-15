INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA PALERMO CATANIA, UN MORTO E SEI FERITI

FLASH Un morto e sei feriti. E’ il tragico bilancio di un incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di oggi sulla A19 la Palermo Catania, in direzione Palermo tra gli svincoli di Altavilla Milici...

Un morto e sei feriti. E’ il tragico bilancio di un incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di oggi sulla A19 la Palermo Catania, in direzione Palermo tra gli svincoli di Altavilla Milicia e Casteldaccia. .

A scontrarsi per cause in via d'accertamento un camion e un furgone. La persona deceduta è stata soccorsa dal 118 e trasportata d’urgenza in ospedale, dove purtroppo è morta. In ospedale sono stati trasferiti anche gli altri feriti per le cure sanitarie del caso, al momento sconosciute le prognosi.

L’autostrada è stata chiusa nel tratto interessato per favorire le operazioni di soccorso.