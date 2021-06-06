INCIDENTE SULLLA SS121, AUTO SI RIBALTA
FLASHUn grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi intorno alle ore 14 sulla SS 121 in direzione Catania all'altezza del centro commerciale di Valcorrente.Una Volkswagen Pol...
FLASH
Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi intorno alle ore 14 sulla SS 121 in direzione Catania all'altezza del centro commerciale di Valcorrente.
Una Volkswagen Polo, condotta da un 34enne di Paternò per cause in via d'accertamento si è ribaltata su se stessa.
Miracolosamente il conducente è uscito illeso dal sinistro.
Sul posto è intervenuta un ambulanza del 118 per dare assistenza al malcapitato, l’uomo ha riportato ferite lievi
Sul posto i vigili del fuoco di Maletto per mettere in sicurezza l'autovettura, ed i Carabinieri di Paternò per effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica
Non sarebbero coinvolti altri mezzi.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO