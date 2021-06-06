95047

INCIDENTE SULLLA SS121, AUTO SI RIBALTA

FLASHUn grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi intorno alle ore 14 sulla SS 121 in direzione Catania all'altezza del centro commerciale di Valcorrente.Una Volkswagen Pol...

A cura di Redazione Redazione
06 giugno 2021 14:57
INCIDENTE SULLLA SS121, AUTO SI RIBALTA -
News
Condividi

FLASH

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi intorno alle ore 14 sulla SS 121 in direzione Catania all'altezza del centro commerciale di Valcorrente.

Una Volkswagen Polo, condotta da un 34enne  di Paternò per cause in via d'accertamento si è ribaltata su se stessa.

Miracolosamente il conducente è uscito illeso dal sinistro.

Sul posto è intervenuta un ambulanza del 118 per dare assistenza al malcapitato, l’uomo ha riportato ferite lievi

Sul posto i  vigili del fuoco di Maletto per mettere in sicurezza l'autovettura, ed i Carabinieri di Paternò per effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica

Non sarebbero coinvolti altri mezzi.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047