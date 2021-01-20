INCIDENTE SVINCOLO TANGENZIALE DI MISTERBIANCO, CODE
Incidente questa mattina in viale Felice Fontana, per l'esattezza nei pressi dello svincolo Misterbianco della Tangenziale di Catania.
Ad essere coinvolti un mezzo pesante ed un Peugeot che per fase in via d'accertamento si sono scontrati.
Al momento che scriviamo è chiuso lo svincolo tangenziale di Misterbianco in direzione Siracusa, per permettere le operazioni di soccorso e sicurezza dei veicoli.
Ripercussioni sul traffico che coinvolgono pure la ss121 con forti rallentamenti.
Sul posto la Polizia Stradale e la Polizia Municipale di Misterbianco