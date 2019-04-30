INCIDENTE: TESTACODA SULL'AUTOSTRADA A18
Incidente stradale questa sera attorno alle 20.30 sull’autostrada A18,a circa 4 km dallo svincolo di Giarre in direzione Messina.
Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, ha sbandato finendo in testacoda, la vettura è finita poi contro al barriera metallica della carreggiata
Non si conoscono, al momento, le condizioni dei feriti
Sul posto un’ambulanza del 118, i Vigili del Fuoco ed una pattuglia della polizia stradale.
Si registrano incolonnamenti sulla corsia di marcia in cui è avvenuto l'incidente: il traffico è rallentato a causa delle operazioni necessarie allo spostamento della vettura.