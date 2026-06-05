Incidente tra camion e auto in galleria sulla Tangenziale: lunghe code da Misterbianco verso Messina

Incidente tra camion e auto in galleria sulla Tangenziale: lunghe code da Misterbianco verso Messina

Traffico in tilt nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Tangenziale di Catania a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 19.

Per cause ancora in corso di accertamento, un camion e un'autovettura si sono scontrati all'interno dell'ultima galleria prima dei caselli di San Gregorio, in direzione Messina. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine per prestare assistenza ai coinvolti e gestire la viabilità.

Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte né la gravità delle eventuali ferite riportate.

Particolarmente pesanti le conseguenze sul traffico. Si registrano infatti lunghe code e rallentamenti che iniziano già nei pressi dello svincolo di Misterbianco e proseguono fino al tratto interessato dall'incidente.

Si raccomanda la massima prudenza e, se possibile, di valutare percorsi alternativi per chi è diretto verso Messina.

Seguiranno aggiornamenti.