INCIDENTE TRA DUE AUTO SULLA TANGENZIALE: LUNGHE FILE
*** FLASH ***
Un incidente stradale si è verificato intorno alle ore 16 di oggi, 22 Agosto 2022 sulla Tangenziale di Catania nei pressi dell’uscita dei caselli in direzione Misterbianco.
Per cause al vaglio della polizia stradale una Station Wagon, una Lancia Ypsilon si sono scontrate, quest’ultima fermando la sua corsa lungo il guard rail laterale della carreggiata.
Non si conosce ancora la dinamica del sinistro, ma dalle primissime informazioni ricevute pare che le persone coinvolte non avrebbero riportato ferite gravi, danni notevoli alle autovetture coinvolte.
Il Traffico sta subito notevoli rallentamenti in direzione Siracusa.
IN AGGIORNAMENTO