INCIDENTE TRA TRE AUTO SULL'A18 CATANIA MESSINA.
Tamponamento e disagi lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, dove un incidente ha mandato completamente il traffico in tilt in direzione Catania.Il sinistro che si è verificato a circa 1Km dal casell...
Tamponamento e disagi lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, dove un incidente ha mandato completamente il traffico in tilt in direzione Catania.
Il sinistro che si è verificato a circa 1Km dal casello di San Gregorio, ha coinvolto tre auto di cui una di queste ha effettuato un testacoda terminando la corsa in senso contrario di marcia.
Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte nel sinistro
Sul posto sono intervenuti due ambulanze per le operazioni di soccorso e la Polizia Stradale per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.
Il traffico nel tratto interessato dal sinistro sta subendo notevoli rallentamenti
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO