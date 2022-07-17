95047

INCIDENTE TRA TRE AUTO SULL'A18 CATANIA MESSINA.

Tamponamento e disagi lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, dove un incidente ha mandato completamente il traffico in tilt in direzione Catania.Il sinistro che si è verificato a circa 1Km dal casell...

17 luglio 2022 14:38
Tamponamento e disagi lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, dove un incidente ha mandato completamente il traffico in tilt in direzione Catania.

Il sinistro che si è verificato a circa 1Km dal casello di San Gregorio, ha coinvolto tre auto di cui una di queste ha effettuato un testacoda terminando la corsa in senso contrario di marcia.

Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte nel sinistro

Sul posto sono intervenuti due ambulanze per le operazioni di soccorso e la Polizia Stradale per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

Il traffico nel tratto interessato dal sinistro sta subendo notevoli rallentamenti

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

 

