Incidente su viale Mediterraneo: decisivo intervento dei medici del Pronto soccorso

E’ accaduto questa mattina, ad avere la peggio un uomo di 55 anni: la ricostruzione della dinamica è in fase di accertamento

95047.it L’incidente è avvenuto questa mattina attorno alle 8.30 su viale Mediterraneo a Paternò. E’ stato autonomo ma, a quanto pare - sebbene l’esatta dinamica sia al vaglio degli agenti - probabilmente una vettura avrebbe imprudemente tagliato la strada allo scooter sul quale era in sella un 55enne paternese assieme al figlio. L’uomo battendo violentemente dopo avere perso il controllo del mezzo ha riportato diversi politraumi: le sue condizioni erano apparse subito critiche. Da lì, il trasporto in ambulanza al Pronto soccorso del Santissimo Salvatore. Qui, medici ed infermieri con in testa il chirurgo Reina, hanno sottoposto ad intervento il 55enne al quale è stata asportata la milza ma le cui condizioni sono state subito stabilizzate.

Un intervento determinante e che pare avere scongiurato il peggio. Poi, il ricovero precauzionale alla Rianimazione del Garibaldi. Nessuna conseguenza, fortunatamente, per il figlio che ha riportato comunque diverse escoriazioni.