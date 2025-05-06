INCIDENTI MORTALI SULLE STRADE ETNEE: UN MORTO A GIARRE E UNA VITTIMA A CATANIA NELLA NOTTE

Ancora sangue sulle strade etnee. Dopo l’incidente avvenuto ieri pomeriggio a Giarre, costato la vita a un motociclista a bordo di una BMW 1250, un nuovo drammatico sinistro si è verificato nella tard...

Ancora sangue sulle strade etnee. Dopo l’incidente avvenuto ieri pomeriggio a Giarre, costato la vita a un motociclista a bordo di una BMW 1250, un nuovo drammatico sinistro si è verificato nella tarda serata, questa volta a Catania, con un bilancio ancora più grave: due morti.

Il primo incidente, verificatosi nei pressi dell’ingresso sud di Giarre, ha coinvolto un 43enne catanese.

L’uomo si è scontrato violentemente con un’autocisterna in manovra nei pressi di una stazione di servizio. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118 e il tentativo di trasferimento in elicottero al Cannizzaro, il centauro non ce l’ha fatta: il decesso è stato constatato prima del decollo.

Poche ore dopo, un secondo episodio ha funestato la serata catanese. In via Due Obelischi, due motociclisti sono finiti a terra dopo aver perso il controllo del mezzo.

Secondo le prime ricostruzioni, entrambi viaggiavano senza casco. Il più giovane, un uomo di 32 anni, sarebbe morto sul colpo. Si tratterebbe del titolare di un panificio, l’altro, un 65enne, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato operato e trasferito in Rianimazione.

La Polizia municipale di Catania ha lavorato sul posto fino a tarda sera per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

IN AGGIORNAMENTO