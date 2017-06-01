INCIDENTI SULLA 284

95047

01 giugno 2017 16:16
Cronaca
Incidenti per fortuna senza gravi consegue nella tarda mattina  lungo la Statale 284, il primo nei pressi dello svincolo di Paternò che ha coinvolto 4 auto,  da una prima  ricostruzione sembrerebbe trattarsi di uno scontro frontale tra  due auto a seguito di un probabile sconfinamento di corsia da parte di una delle due vetture. Coinvolti nell'impatto altre 2 auto

Il secondo nei pressi dello svincolo Adrano, per fortuna in entrambi l'episodi non si  non si segnalano feriti gravi

Sul posto il personale dell’Anas e i Carabinieri della Compagnia di Paternò. Forte rallentamenti del traffico

