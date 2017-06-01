INCIDENTI SULLA 284
Incidenti per fortuna senza gravi consegue nella tarda mattina lungo la Statale 284, il primo nei pressi dello svincolo di Paternò che ha coinvolto 4 auto, da una prima ricostruzione sembrerebbe trattarsi di uno scontro frontale tra due auto a seguito di un probabile sconfinamento di corsia da parte di una delle due vetture. Coinvolti nell'impatto altre 2 auto
Il secondo nei pressi dello svincolo Adrano, per fortuna in entrambi l'episodi non si non si segnalano feriti gravi
Sul posto il personale dell’Anas e i Carabinieri della Compagnia di Paternò. Forte rallentamenti del traffico