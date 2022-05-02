È di due feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto verso le 13 di oggi , 02 Maggio 2022, nei pressi dello svincolo Scalilli in territorio di Paternò sulla ss284....

È di due feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto verso le 13 di oggi , 02 Maggio 2022, nei pressi dello svincolo Scalilli in territorio di Paternò sulla ss284.

Ad essere coinvolti due veicolo, una Ford Fiesta ed una Citroen C3, che per cause al vaglio da parte dei Carabinieri che sono intervenuti sul posto si sono scontrati frontalmente.

Feriti in modo non grave i conducenti dei due veicoli , un uomo ed una donna, che per ulteriori accertamenti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale.

Sul posto sono intervenuti due ambulanze del 118 ed i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei veicoli.

A causa di uno dei due mezzi che ha terminato la sua corsa al centro della carreggiata il traffico ha subito notevoli rallentamenti in entrambe le direzioni.

INCIDENTI, VIOLENTO SCONTRO TRA DUE AUTO SULLA SS284 IN CONTRADA SCALILLI 1/4 Successivo »

<hr />

FLASH

Grave incidente stradale si è verificato intorno alle ore 13.15 di oggi, 02 Maggio 2022 sulla ss284.

Il sinistro che ha coinvolto due autovetture, una Ford Fiesta ed una Citroen C3, si è verificato nei pressi dello svincolo Scalilli in territorio di Paternò.

Sul posto I soccorsi, sul posto si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei veicoli, due ambulanze del 118 per prestare le prime cure ai feriti che sono stati immediatamente trasferite all'ospedale per le cure del caso ed I Carabinieri per I dovuti rilievi e stabilire l’esatta dinamica.

Al momento non si conoscono la gravità delle ferite riportate

Il traffico sta subendo notevoli rallentamenti in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso in totale sicurezza.

SCORRI LE FOTO