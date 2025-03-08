INCONTRO A PALAZZO ALESSI PER LA GIORNATA DELLA DONNA: PROTAGONISTI I GIOVANI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Oggi, 8 marzo, alle ore 10:00, Palazzo Alessi ospiterà un incontro speciale dedicato alla Giornata Internazionale della Donna.Protagonisti dell’evento saranno i giovani del Consiglio Comunale dei Raga...

Oggi, 8 marzo, alle ore 10:00, Palazzo Alessi ospiterà un incontro speciale dedicato alla Giornata Internazionale della Donna.

Protagonisti dell’evento saranno i giovani del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCRR), che porteranno il loro contributo in un dibattito su diritti, parità di genere e partecipazione attiva alla vita sociale.

Un’occasione di confronto e crescita per le nuove generazioni, chiamate a riflettere su tematiche di grande attualità. Il dibattito sarà aperto a interventi e proposte, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità e promuovere una cultura del rispetto e dell’inclusione.

All’incontro parteciperanno il sindaco Nino Naso, il presidente del Consiglio Marco Tripoli, l’assessore all’Istruzione Francesca Coluccio, l’assessore alla Cultura Giovambattista Caruso, i membri del Consiglio Comunale e le associazioni del territorio.

L’evento rappresenta un’importante opportunità per i giovani del CCRR, che potranno far sentire la propria voce su un tema di grande rilevanza sociale, sottolineando il ruolo fondamentale dell’educazione e della consapevolezza nel costruire una società più equa e inclusiva.