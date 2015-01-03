Incontro tra stampa e amministrazione comunale

Questa mattina all'ex Palazzo Alessi

95047.it Il comunicato stampa del Comune:

Scambio di auguri di inizio anno, questa mattina a Palazzo Alessi, fra il sindaco di Paternò, Mauro Mangano, e la stampa locale. Un incontro voluto dal primo cittadino, che ha invitato personalmente i giornalisti e gli operatori dell’informazione paternesi, per vivere un momento di condivisione e confronto, che fosse di buon auspicio per una proficua collaborazione nel corso dell’anno. Al brindisi hanno partecipato anche il vicesindaco, Carmelo Palumbo, gli assessori Angelo Amato, Agostino Borzì e Alfredo Minutolo, e il consigliere comunale Giovanni Parisi. Presenti giornalisti, editori, tecnici e collaboratori che operano nelle televisioni e nei giornali locali, sia on-line che cartacei, i quali hanno fornito diversi spunti di dialogo e confronto, dando vita ad un interessante dibattito sul ruolo della stampa nella realtà locale.

«Ho voluto organizzare quest’incontro per scambiarci gli auguri di inizio d’anno, ma anche per avere un’occasione di dialogo con voi che svolgete l’importante compito di fare da tramite fra le istituzioni e i cittadini – ha detto il sindaco ai giornalisti presenti -. Il vostro è un ruolo di grande rilevanza, perché dai vostri racconti emerge l’immagine della città che poi viene trasmessa all’interno e al di fuori di essa. Il mio auspicio per il nuovo anno – ha concluso Mangano – è che Paternò possa finalmente uscire da quella dimensione provinciale in cui, da troppo tempo, si trova costretta».

Ai giornalisti intervenuti all’incontro, il sindaco ha donato una stampa fotografica, opera di Claudio Coppola, fra i vincitori dell’edizione 2014 del concorso “Paternò in una cartolina”. L’immagine mostra uno scorcio della collina storica, con in rilievo il Castello Normanno e la Chiesa di Santa Maria dell’Alto.