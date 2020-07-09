INDICENTE AUTO-MOTO SULLA SS121, FERITO CENTAURO LUNGHISSIME CODE IN DIREZIONE PATERNO'
AGGIORNAMENTO
Incidente questa sera intorno alle ore 20 sulla superstrada 121 nei pressi del svincolo di Piano Tavola, in direzione Paternò.
Per cause non ancora note, si è verificato.un sinistro che ha coinvolto una moto ed un un'autovettura, nell' impatto è rimasto ferito il centauro che è sbalzato violentemente a terra dopo l'impatto.
Sul posto un ambulanza del 118 che ha soccorso il ragazzo e trasferio all'ospedale per le cure del caso ed i Carabinieri per i rilievi e stabilire l'esatta dinamica.
Lunghissime code e disagi alla circolazione stradale in direzione Adrano.
