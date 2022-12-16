INFLUENZA, ASSALTO ALLE FARMACIE: INTROVABILI MEDICINALI PER TOSSE E GOLA. AIFA: «NE MANCANO OLTRE TREMILA».

"Sono tra i 1.500 e i 2.000 i farmaci che mancano sugli scaffali delle farmacie italiane: antinfiammatori, antipiretici, antibiotici e prodotti per la tosse per bambini a base di ibuprofene, alcuni an...

A cura di Redazione 16 dicembre 2022 18:29

