INFLUENZA, ASSALTO ALLE FARMACIE: INTROVABILI MEDICINALI PER TOSSE E GOLA. AIFA: «NE MANCANO OLTRE TREMILA».
"Sono tra i 1.500 e i 2.000 i farmaci che mancano sugli scaffali delle farmacie italiane: antinfiammatori, antipiretici, antibiotici e prodotti per la tosse per bambini a base di ibuprofene, alcuni antibiotici di uso orale e pediatrico, antipiretici e gli aereosol". E' l'allarme lanciato da Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (Fofi), in concomitanza con i boom di casi di influenza
Tra le cause della mancanza di farmaci per curare l'influenza, spariti dagli scaffali delle farmacie, ci sono anche "i problemi legati alla guerra": c'è, infatti, il "problema del confezionamento, mancano le fialette di vetro, manca la lamina del blister di alluminio delle pasticche".
L'appello lanciato dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani è quello di "fare un uso consapevole dei farmaci senza andare a fare scorte inutili".