INFLUENZA AVIARIA, CONFERMATO IN CINA PRIMO CONTAGIO UMANO DEL CEPPO H3N8 IN BAMBINO DI 4 ANNI

Primo caso di influenza aviaria umano: paziente contagiato del ceppo H3N8. In Cina si registra il primo caso conosciuto di contagio umano del ceppo H3N8 di influenza aviaria. A darne notizia è la Commissione sanitaria nazionale, aggiungendo che esiste un basso rischio di trasmissione tra persone. Si tratta di un bambino di quattro anni della provincia centrale di Henan.

Il piccolo è ricoverato in ospedale a inizio aprile a causa di febbre e altri sintomi.

La sua famiglia allevava polli in casa e viveva in una zona popolata da anatre selvatiche. I test effettuati sui contatti stretti del bambino non hanno rilevato “anomalie”, ha spiegato la Commissione in una nota, definendo il caso come una “trasmissione incrociata una tantum” col rischio di trasmissione su larga scala stimato “basso”.

Secondo i Centri statunitensi per il controllo delle malattie, i ceppi di influenza aviaria H5N1 e H7N9, rilevati rispettivamente nel 1997 e nel 2013, sono stati la causa della maggior parte dei casi di malattie umane dovute all’influenza aviaria.

Per l’ Organizzazione mondiale della sanità, le infezioni umane da influenza zoonotica o di origine animale sono “acquisite principalmente attraverso il contatto diretto con animali infetti o ambienti contaminati, ma non si traducono in una trasmissione efficiente di questi virus tra le persone”.