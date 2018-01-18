Influenza: mai così tanti casi da 2004, quasi 4 milioni di italiani gia' colpiti

Contagio aggressivo per un ceppo non presente in tutti i vaccini"La circolazione del virus influenzale quest'anno è molto intensa, superiore anche alla pandemia del 2009/10 e paragonabile solo alla st...

Contagio aggressivo per un ceppo non presente in tutti i vaccini

"La circolazione del virus influenzale quest'anno è molto intensa, superiore anche alla pandemia del 2009/10 e paragonabile solo alla stagione 2004/05".

Così all'ANSA Antonino Bella del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) e curatore del bollettino Influnet. "Il contagio è particolarmente aggressivo - chiarisce - anche perché circola molto il ceppo B non contenuto nel vaccino trivalente. E' quindi coperto solo chi ha fatto il quadrivalente e questo varia da regione a regione".

Dal 8 al 14 gennaio 2018 il numero degli italiani colpiti dall'influenza è stato pari a circa 832.000 e gli italiani messi a letto dal virus sono quasi 4 milioni, piu' precisamente 3.883 mila, emerge dal nuovo rapporto epidemiologico Influnet a cura dell'Istituto superiore di sanità e relativo alla seconda settimana del 2018. Piu' colpiti i bambini.