INFORTUNIO DURANTE UNA GITA SULL’ETNA, SOCCORSO UN GIOVANE DI BELPASSO

Nella tarda mattinata di martedì 12 marzo, i tecnici della stazione Etna Sud del soccorso alpino e speleologico siciliano sono stati allertati per il salvataggio di un giovane infortunato a seguito di una caduta vicino al rifugio Manfrè, sul versante sud dell’Etna, nel territorio di Belpasso.

Nonostante le condizioni meteorologiche avverse con una forte nevicata in corso, le squadre di soccorso del Cnsas Sicilia e del Sagf della Guardia di Finanza hanno raggiunto il luogo dell’incidente.

Il giovane, parte di una scolaresca in visita proveniente da Belpasso, è stato stabilizzato e immobilizzato prima di essere trasportato in barella fino all’ambulanza 118, dove è stato affidato ai sanitari per il trasporto in pronto soccorso.