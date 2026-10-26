Infrastruttura cloud di Soft2Bet: capacità, distribuzione e uptime

L'infrastruttura cloud di Soft2Bet gestisce carichi variabili su una piattaforma iGaming, con autoscaling, microservizi, caching CDN, alta disponibilità e ripristino

La scalabilità su una piattaforma iGaming si basa sulle risorse sotto un prodotto tanto quanto sulle funzionalità che un operatore configura. La domanda sale e scende intorno a eventi programmati, e il livello di calcolo assorbe quella variazione. Soft2Bet gestisce la propria piattaforma su uno stack tecnologico scalabile e stabile costruito con infrastruttura cloud-native. Una capacità di questo tipo resta separata dalla crescita commerciale, dove un fornitore ripete un modello operativo attraverso i mercati. L'autoscaling varia il numero di istanze in esecuzione sulla piattaforma Soft2Bet, lo scaling orizzontale aggiunge copie parallele per programmi intensi, e i microservizi tengono i componenti separati. Il caching e la distribuzione CDN accorciano la distanza percorsa dai contenuti ripetuti, e l'alta disponibilità con monitoraggio e ripristino mantiene la piattaforma raggiungibile sotto uso intenso. Capacità, raggiungibilità e velocità di distribuzione sulla piattaforma Soft2Bet seguono tutte quella base cloud-native.

Fondamenti cloud-native della piattaforma Soft2Bet

Un prodotto di gioco ospitato funziona su due livelli, con le funzionalità che un operatore attiva sopra le risorse di calcolo, archiviazione e rete che le trasportano. Un tetto fisso risponde alle richieste fino al suo limite, e l'infrastruttura cloud-native si adatta al volume in arrivo. Soft2Bet pone il secondo schema alla base della propria piattaforma, così la capacità lì cresce con la domanda.

Quel modello è ciò che i prodotti dell'azienda hanno in comune. Soft2Bet costruisce la propria piattaforma iGaming su uno stack tecnologico scalabile e stabile, e l'infrastruttura cloud-native si trova sotto il suo sistema di gestione dei contenuti. Il sportsbook turnkey si basa su un'architettura di quel tipo, così entrambi i prodotti condividono una base. Soft2Bet applica la configurazione alle distribuzioni che un partner gestisce.

Due linee di cambiamento attraversano quelle distribuzioni: le funzionalità che un partner configura e la capacità sotto di esse. Un'impostazione modificata sposta ciò che un prodotto offre, mentre la capacità aggiunta stabilisce quanto traffico la piattaforma Soft2Bet gestisce in un dato momento. La separazione dei due mette in vista il livello inferiore, dove risorse elastiche, componenti distribuiti e percorsi di distribuzione agiscono ciascuno sulle prestazioni a modo proprio. Soft2Bet tiene tutti e tre dentro un unico stack, il che lascia la capacità una proprietà della base e non di un singolo prodotto.

Autoscaling e scaling orizzontale nelle distribuzioni Soft2Bet

Capacità elastica significa che il numero di istanze in esecuzione segue il volume delle richieste in arrivo. Soft2Bet esegue quel meccanismo nell'infrastruttura sotto la propria piattaforma, dove l'autoscaling sposta il conteggio senza un passo manuale. Lo scaling orizzontale aggiunge copie di un componente sulla piattaforma dell'azienda, ciascuna della stessa dimensione della prima. Il traffico di gioco si raccoglie intorno a eventi programmati e cala tra di essi, così una distribuzione Soft2Bet esegue più istanze durante un evento che nella fase tranquilla successiva.

L'autoscaling si trova nell'infrastruttura cloud-native dietro il sistema di gestione dei contenuti dell'azienda. Le richieste di contenuti arrivano lì con volume irregolare, e il numero di copie in esecuzione segue quel volume. Lo scaling orizzontale porta il lato delle scommesse, dove il sportsbook turnkey gestisce grandi eventi sportivi e programmi in-play intensi. Entrambi i meccanismi lavorano su una quantità: quante copie vengono eseguite contemporaneamente. Soft2Bet li esegue a livello di infrastruttura, sotto i prodotti che un partner configura.

La capacità che segue il volume supporta prestazioni costanti della piattaforma mentre la domanda cambia. Attraverso una finestra intensa la piattaforma Soft2Bet esegue lo stesso insieme di componenti, con più copie di ciascuno. Il conteggio in una singola distribuzione appartiene a quell'ambiente, e l'azienda fornisce il meccanismo dietro di esso. La capacità elastica quindi sposta ciò che una distribuzione Soft2Bet trasporta, non ciò che offre.

Microservizi e componenti modulari nell'architettura Soft2Bet

Il traffico su una piattaforma iGaming cade in modo irregolare tra le parti di una distribuzione, e un'architettura a microservizi risponde a questo dividendo l'applicazione in componenti che crescono da soli. Soft2Bet costruisce quella separazione nella piattaforma che fornisce, così la capacità aggiunta raggiunge la parte sotto domanda. Una build a blocco unico si espande come un'unica unità, così la sua funzione più intensa stabilisce la dimensione dell'intera applicazione, mentre la piattaforma dell'azienda lascia quella dimensione a ciascun componente.

Un'architettura a microservizi adattabile funziona sotto la piattaforma iGaming che l'azienda fornisce. Il sistema di gestione dei contenuti di Soft2Bet utilizza microservizi e code di messaggi per picchi di crescita e nuovi verticali. Questi moduli restano sincronizzati condividendo dati, così un partner può aggiornare o espandere qualsiasi funzionalità. Soft2Bet porta quella disposizione modulare sotto entrambi, e ciascun modulo copre una parte del lavoro che la piattaforma gestisce.

I conteggi dei servizi e la topologia di distribuzione appartengono a ciascun ambiente in cui la piattaforma viene eseguita. L'architettura sopra di essi stabilisce cosa tocca un cambiamento, cioè il componente che lo riceve e nulla nell'applicazione intorno ad esso. Soft2Bet mantiene quell'architettura attraverso i componenti sotto i propri prodotti, così uno di essi può assumere più lavoro mentre gli altri funzionano come prima.

Caching e distribuzione CDN per contenuti ripetuti

Ogni pagina su una piattaforma iGaming richiama immagini, script e dati di gioco, e la distanza da quei file stabilisce quanto tempo impiega la pagina ad apparire. Soft2Bet serve quei file tramite CDN e caching intelligente all'interno dell'infrastruttura cloud-native del proprio sistema di gestione dei contenuti. Quella rete mantiene copie delle risorse richieste di frequente vicino a dove iniziano le richieste, così un file raggiunge il dispositivo attraverso un percorso più breve. Il caching intelligente conserva le risposte che si ripetono, così un componente risponde alla successiva chiamata identica senza ricostruirla.

Sulla piattaforma Soft2Bet quei due livelli tengono il lato della distribuzione, sotto le impostazioni che un partner configura. Il contenuto richiesto di frequente viaggia dalla copia più vicina, e una risposta ripetuta proviene dalla cache che la contiene. Molti dispositivi che chiedono una risorsa incontrano il file conservato vicino a loro. Soft2Bet colloca entrambi dentro un unico livello di infrastruttura, così la velocità di distribuzione appartiene alla piattaforma e non alle impostazioni di ciascun prodotto.

Il tempo di risposta sulla piattaforma dell'azienda segue il percorso che una richiesta intraprende e il lavoro in attesa alla fine. Soft2Bet accorcia entrambi a livello di infrastruttura, con copie vicine alla richiesta e risposte già costruite. I tempi esatti dipendono da ciascuna distribuzione e dalla rete intorno ad essa, mentre la disposizione resta la stessa attraverso di esse. Soft2Bet porta quel livello con la piattaforma stessa.

Uptime, osservabilità e ripristino nello stack Soft2Bet

La disponibilità riguarda una piattaforma che resta raggiungibile nelle condizioni per cui è stata costruita. Soft2Bet porta alta disponibilità, monitoraggio, disaster recovery e backup nell'infrastruttura dietro il proprio sistema di gestione dei contenuti. Il monitoraggio lì offre una vista in esecuzione dei componenti attivi, e il lato del ripristino tiene copie pronte a ripristinare dati e servizio. I tre lavorano come un gruppo, poiché la raggiungibilità sulla piattaforma dell'azienda dipende sia dalla vista in esecuzione sia dalle copie archiviate.

Il sportsbook turnkey di Soft2Bet porta l'osservabilità dentro la stessa cornice cloud-native. Gli specialisti seguono i componenti attivi attraverso quel livello mentre i volumi cambiano. Soft2Bet riporta un uptime del 99,99% per la propria piattaforma. Una cifra di quel tipo misura ciò che lo stack ha raggiunto, e una misurazione è separata da una promessa di servizio continuo.

La continuità sulla piattaforma Soft2Bet si basa sui backup e sui piani di disaster recovery che rimettono dati e servizio. Una copia di quel tipo contiene lo stato dei dati nel momento in cui è stata creata, e un piano stabilisce cosa accade con essa. Soft2Bet fornisce entrambi con la piattaforma, così un partner li incontra come parte della base. La disponibilità a quel livello resta una proprietà dell'architettura.

Capacità dell'infrastruttura e ambito della scala tecnica

La piattaforma Soft2Bet stabilisce quanto volume una distribuzione trasporta in un dato momento, con la base cloud-native, l'autoscaling, i microservizi, il caching con distribuzione CDN e le proprietà di disponibilità che lavorano tutti su quella quantità. L'azienda fornisce quella combinazione come fornitore di tecnologia B2B, e le impostazioni dentro ciascun ambiente restano con il partner che lo gestisce. La scalabilità dell'infrastruttura sulla piattaforma Soft2Bet risponde al carico davanti a una distribuzione, mentre un modello operativo ripetuto attraverso i mercati con requisiti locali allegati stabilisce dove la tecnologia viene applicata. Una distribuzione cresce in volume su quella base senza un cambiamento in dove opera. Sulla piattaforma Soft2Bet i due restano separati, e il lato dell'infrastruttura porta il carico da solo.



