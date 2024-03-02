INGV, LE DEFORMAZIONI DELL'ETNA SPIA DEL MOVIMENTO DEL MAGMA, NEGLI ULTIMI 21 ANNI IL VULCANO SI È RIGONFIATO 26 VOLTE

Negli ultimi 21 anni 'Etna ha attraversato diversi cicli eruttivi che hanno dato luogo a 26 periodi di rigonfiamento dell'edificio vulcanico (cosiddetta 'inflazione') e a 14 fasi di sgonfiamento ('def...

A cura di Redazione 02 marzo 2024 09:58

Condividi