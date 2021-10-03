INIZIA CON OTTIMI RISULTATI LA STAGIONE PER IL CENTRO TAEKWONDO MARLETTA
Inizia nel migliore dei modi la nuova stagione per il Centro Taekwondo Marletta; nel fine settimana appena concluso si è infatti svolto in Albania precisamente a Tirana, il primo Torneo di Classe G1 dopo la pausa forzata delle restrizioni legate al COVID19, l’Albania Open.
Ad aggiudicarsi l’Oro nella Categoria -33 Kg femminile è stata la giovanissima siciliana Ludovica Grazioso, che pur essendo appena undicenne, quindi alle prime esperienze tra i Cadetti, vince in finale contro l'atleta della nazionale albanese.
Oro sfumato per Antonio Grasso, il tre volte campione europeo della categoria Kids, al suo primo Campionato di classe G1 nella categoria Cadetti si ferma in finale perdendo di un solo punto contro l'atleta greco, un successo pesante, nonostante la giovane età, Grazioso e Grasso si confermano tra i primi migliori atleti in Europa.
Ora il Team del Maestro Marletta sarà di nuovo in gara a fine Novembre a Vienna nel Austrian Open e successivamente al Sofia Open in Bulgaria.